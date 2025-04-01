Ваенга отказывается выступать без вооруженной охраны после смерти зрительницы на концерте

Елена Ваенга всерьез озаботилась безопасностью на своих выступлениях. После инцидента на ее концерте в Тверской области, где скончалась 71-летняя поклонница, певица потребовала ужесточить меры контроля на своих мероприятиях.

Отныне на всех выступлениях Ваенги должны следить за порядком только охранники с лицензией и разрешением на оружие. Кроме того, организаторы обязаны устанавливать металлоискатели и проводить досмотр сумок гостей мероприятия перед входом в зал.

Помимо усиленных мер безопасности, на выступлениях Ваенги действует еще одно строгое правило: съемка запрещена. За нарушение этого требования организаторы могут наложить штраф в размере ста тысяч рублей.

Как сообщает источник, стоимость выступления Елены Ваенги сейчас составляет 6 миллионов рублей. А учитывая новые меры контроля, попасть на ее концерт теперь стало не только дорогим удовольствием, но и событием с серьезной системой проверок.

Напомним, месяц назад на концерте исполнительницы хита "Аэропорт" у поклонницы, пришедшей послушать песни, оторвался тромб. Как сообщали СМИ, в концертном зале был выключен теплообменник, который должен был поддерживать температуру в помещении. Тем не менее организаторы уверяли, что условия в зале были в рамках нормы.

Ранее сообщалось, что Елена Ваенга стала заслуженной артисткой России.