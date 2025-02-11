Певицы Елена Ваенга и Катя Лель стали заслуженными артистками России

Во вторник, 11 февраля, стало известно о присвоении почетного звания "Заслуженная артистка России" двум певицам – Екатерине Николаевне Лель, более известной как Катя Лель, и Елене Владимировне Хрулевой, которую публика знает как Елена Ваенга. Соответствующий указ, появившийся на портале правовых актов, подписан президентом Владимиром Путиным.

Обе артистки ведут творческую деятельность порядка 30 лет. Катя Лель стала записывать песни еще в 1990-х, однако успех ей принесло сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым, записавшим для нее такие песни, как "Мой мармеладный", "Муси-пути" и другие хиты, которые играли отовсюду в середине нулевых.

Свою первую песню Елена Ваенга написала еще в детстве. Благодаря таланту артистка становилась победительницей различных конкурсов. Но вся страна о ней узнала тоже в нулевых, когда вышли хиты "Желаю", "Шопен", "Курю". Она является пятикратным лауреатом премии "Золотой граммофон".

Ранее появилась информация о том, что заслуженной артисткой стала звезда российского театра и кино Анна Снаткина. Публика ее знает по главным ролям в сериалах "Татьянин день", "Обреченная стать звездой", "Два холма". Подробнее об этом рассказывал журнал "Клео.ру".