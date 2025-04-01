Поклонники не оценили фиолетовые волосы Алины Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова решила добавить красок в свою жизнь – и буквально окрасила волосы в яркий розово-фиолетовый оттенок. Однако неожиданное преображение спортсменки вызвало бурю эмоций у подписчиков, и далеко не все были восторженны.

22-летняя фигуристка призналась, что ее желание сменить имидж было спонтанным. Более того, Алина уверена: она просто догоняет упущенные моменты юности.

"Знаю, знаю, вы от меня такого не ожидали, но, честно скажу: я сама от себя такого не ожидала", – заявила Загитова в соцсетях.

По словам Алины, новый образ полностью соответствует ее весеннему настроению – легкому, игривому и полному экспериментов.



Несмотря на радость самой фигуристки, реакция аудитории оказалась далеко не однозначной. Пока одни поддерживали Алину и хвалили ее за смелость, другие обрушились с критикой. Особенно досталось спортсменке за "подростковый" стиль, а некоторые даже назвали ее эксперимент неудачным.



"Тебе больше идет натуральный цвет", "Зачем так испортила свои красивые волосы?", "Это уже не мятежный дух, а кризис взросления", – писали недовольные комментаторы.

Но больше всего Алину расстроили откровенно злобные комментарии. Она не скрыла эмоций и призналась, что разочарована жесткостью людей в Сети. Алина заявила, что каждый имеет право на свое мнение, но важно выражать его уважительно. Фигуристка решила навести порядок в своем блоге – удалить все злобные комментарии, а их авторов отправить в блок.

"Очень печально наблюдать , что люди живут в своих рамках", – подытожила она.

Ранее Алина Загитова сообщила, что убрала все филлеры из губ.



