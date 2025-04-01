Иосиф Пригожин раскритиковал 23-летнюю певицу и блогера Валю Карнавал

Иосиф Пригожин раскритиковал популярную блогершу Валю Карнавал, которая активно развивает музыкальную карьеру. По мнению мужа Валерии, таких "певиц" в шоу-бизнесе быть не должно.

Пригожин уверен, что Карнавал – успешный инфлюенсер, но никак не артистка. Более того, он считает, что блогеры, заходя в музыку, лишь "отбирают рекламные бюджеты" у действительно талантливых исполнителей.

"Блогеры, когда начинают падать, обязательно хотят начать петь", – заявил продюсер.





Пригожин резко высказался не только про Валю, но и в целом про блогеров, мечтающих стать музыкантами. Он уверен, что многие просто гонятся за заработком, не имея при этом настоящего таланта.

"А если вы неуч и глупое существо, хотите просто заработать денег, потому что вам кажется, что, пукнув в картинку, вы обязательно станете миллиардером или миллионером", – негодует супруг певицы Валерии.

Пригожин подчеркнул, что музыкант может стать блогером, ведь социальные сети – это инструмент, помогающий развиваться. А вот наоборот быть не может, и, по мнению Иосифа, интернет-звездам нечего делать на большой сцене.



Карнавал пока никак не отреагировала на эти заявления. А вот музыкальный критик Сергей Соседов поддержал Пригожина, высказавшись в адрес Вали еще более категорично: "Ой, господи! Засор ушей!"



Напомним, Карнавал не впервые попадает под критику артистов старшего поколения. В 2021 году по блогеру прошлась Лариса Долина, которая заявила, что у девушки нет музыкального образования и ей не следует стремиться к сцене. По мнению исполнительницы хита "Погода в доме", петь такие, как Валя, должны исключительно на своей кухне.

Ранее сообщалось, что Шура довел Валю Карнавал до слез.