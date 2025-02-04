Алина Загитова сообщила, что убрала все филлеры из губ

Алина Загитова решилась на перемены: олимпийская чемпионка избавилась от филлеров в губах и показала результат своим подписчикам. После нескольких месяцев сомнений 22-летняя фигуристка вернула естественные черты лица.

Еще летом 2024 года поклонники заподозрили, что губы Алины стали заметно пухлее. Тогда звезда уверяла, что причиной изменений стали брекеты. Однако позже, в декабре, Загитова призналась: "Я сделала губы, дорогие друзья, да". Новая внешность вызвала неоднозначную реакцию у фанатов – одни поддержали решение Алины, другие же просили ее вернуть природную красоту.



Похоже, сама спортсменка тоже не была в восторге от обновленного образа. Вчера вечером Загитова вышла на связь с подписчиками из стоматологической клиники. В коротком видео она поделилась эмоциями перед процедурой.



"Ох, как я переживаю! Понравится вам или нет? Узнаем чуть позже. Запомните меня до. Скоро будет после", – заявила фигуристка.

Позже фигуристка показала результат: "Я приехала домой. Не пугаемся моего вида. Мне сказали, что этот отек продлится два-три дня. Да, этот день настал. Ликуйте, дорогие друзья. Я решила убрать все филлеры из моих губ", – заявила Загитова.





На новогодних праздниках Алина работала без отдыха – она исполнила одну из главных ролей в ледовом спектакле Татьяны Навки "Лебединое озеро". После насыщенного графика фигуристка позволила себе небольшой отдых – в конце января она отправилась в Южную Корею.

Теперь спортсменка возвращается к привычному образу жизни – и, кажется, абсолютно довольна своим решением избавиться от филлеров. Поклонники поддержали Алину в комментариях, отметив, что естественная красота ей идет гораздо больше.

Ранее Алина Загитова рассказала, что родители брали кредиты и работали на износ, чтобы она могла добиться успеха в фигурном катании.