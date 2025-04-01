Ксения Собчак назвала мужчину, с которым готова строить отношения в случае развода

Ксения Собчак продолжает удивлять своих поклонников не только остросоциальными интервью, но и неожиданными встречами. В новом выпуске шоу "Осторожно: Собчак" телеведущая заглянула в гости к бизнесмену Николаю Василенко, который ранее владел алкогольным брендом. Однако больше всего обсуждений вызвали не деловые темы, а дорогие подарки, которыми Василенко осыпал журналистку.

Бизнесмен явно знал вкусы гостьи и подготовил для нее стильный сюрприз – комплект аксессуаров премиального бренда. В него вошли леопардовый шарф, элегантные перчатки и изысканная брошь. Собчак не скрывала эмоций и с восторгом отметила, что этот подарок идеально дополнит ее гардероб.





Но если подарки для телеведущей выглядели как приятный жест внимания, то следующий презент оказался куда более трогательным. Николай подготовил особенный сюрприз для сына Собчак – маленького Платона. Он преподнес мальчику игрушечного медведя ручной работы, на создание которого ушло несколько месяцев.

Самым обсуждаемым моментом беседы стал неожиданный комментарий Ксении о личной жизни. Рассматривая подарки, Собчак пошутила, что если вдруг когда-нибудь разведется с мужем, то с точки зрения маркетинга у нее с Василенко получится хороший роман.

"Ох, Николай! Если, не дай бог, я когда-нибудь разведусь с мужем, то с точки зрения пиара у нас с вами идеальный кобрендинг", – смеясь, заявила экс-ведущая "Дома-2".

Такое заявление, конечно, прозвучало с долей юмора, но не ускользнуло от внимания поклонников. В последнее время слухи о сложностях в браке Собчак с Константином Богомоловым появляются все чаще, а подобные фразы лишь подогревают интерес к личной жизни телеведущей.



Несмотря на успех в бизнесе, сам Николай Василенко признается, что давно разочаровался в любви. Он был дважды женат, но сегодня предпочитает одиночество.



Напомним, бизнесмен неожиданно стал популярным в соцсетях, где ведет блог и делится своими мыслями. Его прозвали "лавандовым рафом" за мягкую подачу информации и теплый настрой. Он признается, что не гонится за хайпом, а использует платформу скорее как личный дневник.

Ранее женский журнал Клео.ру рассказывал, сколько стоит гардероб Собчак.