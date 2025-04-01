Дмитрий Нагиев признался, что у него есть 16-летний внебрачный сын

У Дмитрия Нагиева есть еще один сын, и ему уже 16 лет. Долгое время актер скрывал его существование, но в недавнем интервью сам назвал имя наследника – Марк.

О старшем сыне Нагиева, Кирилле, известно давно. Ему сейчас 35 лет, и он пошел по стопам отца: стал актером, диджеем и бизнесменом. Однако о втором ребенке звезды ходили лишь слухи. Теперь же сам Нагиев признался, что у него действительно есть еще один сын, с которым у него сложились теплые отношения.

"Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет", – откровенно рассказал актер.

Марк родился в конце 2000-х, в тот самый период, когда Нагиев окончательно переехал в Москву и переживал пик популярности. Шоу "Голос", "Физрук", "Кухня" – он был востребован везде. Параллельно вел собственные продюсерские проекты, появлялся на телевидении, снимался в рекламе. Теперь же выяснилось, что в это время у него подрастал еще один сын.





Несмотря на скрытность, несколько лет назад внимательные зрители уже могли заподозрить, что у Дмитрия есть внебрачный ребенок. В эфире "Голоса" 30 декабря 2021 года он поздравил с днем рождения некоего Марка от имени "любящих мамы и папы". Тогда мальчику исполнилось 13 лет.

Личность матери Марка Нагиев не раскрыл. Однако, по слухам, мальчик живет в Санкт-Петербурге вместе с Наталией Коваленко. Когда-то в 90-х она работала с Дмитрием на радио, и, как говорят, именно она стала причиной его развода.

Как рассказал сам актер, у него с младшим сыном сложились близкие отношения. Они могут часами обсуждать кино, а Нагиев даже признается, что сын заставляет его пересматривать культовые фильмы.

К слову, несколько лет назад Нагиев неожиданно признался, что уже стал дедушкой. У его старшего сына Кирилла появился ребенок, но, в своем стиле, актер не стал раскрывать ни имени, ни пола наследника.

Ранее Дмитрий Нагиев поделился своим мнением о нашумевшем фильме "Анора".