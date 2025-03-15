Сумка за 8 миллионов и юбка за 200 тысяч: сколько стоит гардероб Ксении Собчак

Сумка за несколько миллионов рублей? Горнолыжные ботинки? Это и не только Ксения Собчак филигранно внедряет в свой гардероб. Как из "блондинки в шоколаде", Собчак стала законодательницей моды российского шоу-бизнеса: разбираемся в статье Клео.ру.

Образы эпохи 2000-х Ксении Анатольевны, одетой с ног до головы в Galliano и Christian Dior, до сих пор остаются виральными на просторах интернета, хотя, казалось бы, прошло уже 20 лет. Нынешний стиль Ксении не менее эпатажный: сочетание люксовых брендов с эклектикой и современными тенденциями.

Возьмем, например, стиль "apres-ski" (в переводе с французского "после лыж"). Тренд появился совсем недавно, а мы уже можем лицезреть Собчак в унтах на горнолыжном курорте. Как всегда, главной изюминкой стало сочетание несочетаемого: эклектичности с роскошью. Представьте: меховые горнолыжные ботинки российского бренда "Age of Innocence" за 36 тысяч рублей — неожиданный, но стильный контрапункт редкой модели сумки Hermes, стоимость которой превышает 8 миллионов рублей (да, вам не послышалось).





Основой образа служит комбинезон итальянского бренда Brunello Cucinelli, цена которого составляет 320 тысяч рублей, а дополняют его очки Acne Studios стоимостью 32 тысячи рублей и меховая шапка от бренда Jil Sander. Итого: если у вас есть лишние 9 миллионов рублей, вы можете легко повторить образ Ксении Собчак.

Собчак умеет сделать из повседневного "кэжуал" образа стильный и трендсеттерский наряд. Базовые джинсы она сочетает с остроносыми туфлями Martine Rose трендового ярко-розового цвета за 60 тысяч рублей и авангардным кейпом Loewe (360 тысяч рублей). Тут мы видим те же очки Acne Studios за 32 тысячи рублей, олимпийку Celine за 120 тысяч рублей, а завершает образ сумка Birkin Hermès из кожи питона за 3,5 миллиона рублей. Итоговая стоимость образа превышает четыре миллиона рублей.





Элегантные образы у Ксении Анатольевны тоже в почете. На этот раз вместо меховых унтов, мы можем лицезреть "total look" в одежде модного дома Prada: шерстяная юбка за 215 тысяч рублей, жакет за 230 тысяч рублей и блузка за 180 тысяч рублей. Галстук и сумка от бренда Bottega Veneta оцениваются в 235 и 180 тысяч рублей соответственно. Такой образ стоит не менее 700 тысяч рублей.





Ксения Собчак умеет создавать по-настоящему запоминающиеся образы. Она сделала свой стиль каноном моды нулевых, и кто знает, может, через несколько десятилетий ее нынешние образы тоже войдут в энциклопедию моды российского шоу-бизнеса.