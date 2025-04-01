Кайли Дженнер полностью контролирует стиль Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе полностью доверился чувству стиля своей возлюбленной Кайли Дженнер. Как утверждают близкие к паре источники, именно она подбирает актеру одежду, украшения и даже влияет на выбор прически. Сообщается, что Кайли настолько уверенно руководит образом звезды, что даже изменила форму его бровей с помощью собственного стилиста. При этом сам Шаламе от этого в восторге – он наслаждается новым стилем и не обращает внимания на критику со стороны команды или окружения.

Влюбленные не скрывают, что одной из любимых совместных активностей стали шопинг-туры. В любом городе, куда их заносит график, они обязательно находят время на визиты к модным дизайнерам. Так, во время Берлинского кинофестиваля в феврале Тимоти появился на красной дорожке в образе total pink, подобранном Кайли. А в марте он снова удивил публику, выйдя на церемонию "Оскар" в нежно-желтом костюме Givenchy.

Пара старается сохранить личную жизнь в тайне, несмотря на регулярное появление на светских мероприятиях. Но в личном кругу друзей и семьи уже открыто говорят о возможной помолвке. По словам инсайдеров, их отношения давно переросли рамки краткосрочного увлечения – оба всерьез задумываются о будущем и хотят узаконить союз.

Ожидается, что предложение руки и сердца станет масштабным событием – Кайли Дженнер, как известно, не приемлет полумер. При этом не только она, но и Тимоти Шаламе понимает, что громкая помолвка и последующая свадьба могут стать одним из самых вирусных инфоповодов последних лет, объединив личное с публичным и превратив отношения в успешный медийный проект.