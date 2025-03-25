Нагиев впервые за долгое время вышел в свет и высказался об "Аноре" и шоу "Голос"

 330

Актер появился на премьере сериала "Актерище", в котором исполнил главную роль". Дмитрий Нагиев пошутил, что продюсеры "подобрали его на обочине".

В последнее время Дмитрий Нагиев редко выходит в свет, но премьера его нового сериала "Актерище" стала исключением. 57-летний артист приехал на показ в московский кинотеатр "Октябрь" и, конечно, не мог не пообщаться с журналистами.

Дмитрий долгие годы был лицом главного музыкального проекта страны – шоу "Голос". Однако последний выпуск с его участием вышел еще в 2022 году. Как выяснилось, телеведущий не следит за дальнейшей судьбой передачи.

Нагиев также высказался о нашумевшем фильме "Анора", который собрал пять премий "Оскар". Картина, где сыграли Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков, оставила у него неоднозначные впечатления.

"Если это пять "Оскаров", то, наверное, что-то с нами не так", – иронично прокомментировал он решение американских киноакадемиков.

Дмитрий Нагиев. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Несмотря на статус главного мачо отечественного кино, Нагиев не скрывает своих мыслей о возрасте. По словам звезды сериала "Кухня", пока он не ощущает себя на свои 57 лет. Однако, в старости "нет ничего хорошего", подчеркнул актер. 

В завершение вечера Дмитрий обратился к начинающим артистам, пожелав им не сдаваться и верить в себя. Нагиев считает, что если он смог стать популярным, то и остальные смогут достичь успеха в этой сфере. 

Также шоумен в привычной для себя саркастичной манере поблагодарил продюсеров нового сериала, которые, по его словам, "подобрали его на обочине кинематографа".

Ранее стало известно, какая женщина сможет покорить неприступного Дмитрия Нагиева. 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.