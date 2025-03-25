Нагиев впервые за долгое время вышел в свет и высказался об "Аноре" и шоу "Голос"

В последнее время Дмитрий Нагиев редко выходит в свет, но премьера его нового сериала "Актерище" стала исключением. 57-летний артист приехал на показ в московский кинотеатр "Октябрь" и, конечно, не мог не пообщаться с журналистами.

Дмитрий долгие годы был лицом главного музыкального проекта страны – шоу "Голос". Однако последний выпуск с его участием вышел еще в 2022 году. Как выяснилось, телеведущий не следит за дальнейшей судьбой передачи.

Нагиев также высказался о нашумевшем фильме "Анора", который собрал пять премий "Оскар". Картина, где сыграли Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков, оставила у него неоднозначные впечатления.

"Если это пять "Оскаров", то, наверное, что-то с нами не так", – иронично прокомментировал он решение американских киноакадемиков.





Несмотря на статус главного мачо отечественного кино, Нагиев не скрывает своих мыслей о возрасте. По словам звезды сериала "Кухня", пока он не ощущает себя на свои 57 лет. Однако, в старости "нет ничего хорошего", подчеркнул актер.

В завершение вечера Дмитрий обратился к начинающим артистам, пожелав им не сдаваться и верить в себя. Нагиев считает, что если он смог стать популярным, то и остальные смогут достичь успеха в этой сфере.

Также шоумен в привычной для себя саркастичной манере поблагодарил продюсеров нового сериала, которые, по его словам, "подобрали его на обочине кинематографа".

Ранее стало известно, какая женщина сможет покорить неприступного Дмитрия Нагиева.