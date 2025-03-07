Скончалась звезда сериала "Спасатели Малибу" Памела Бах

Мир шоу-бизнеса потрясла новость о кончине звезды сериала "Спасатели Малибу" Памелы Бах. Очаровательная блондинка с сияющей улыбкой, чья карьера началась в 80-х, оставила после себя яркий след в индустрии кино.

Близкие актрисы забеспокоились, когда несколько дней не могли с ней связаться. 5 марта полиция вскрыла дверь ее особняка в Лос-Анджелесе, стоимостью 2,2 миллиона долларов, и обнаружила Памелу без признаков жизни. На место происшествия сразу же прибыла ее 32-летняя дочь Хейли. Соседи рассказали, что девушка была в сильном шоке и долго не могла прийти в себя.

Бывший муж актрисы, Дэвид Хассельхофф, выразил соболезнования и попросил уважать право их семьи на личное пространство в этот непростой период. Несмотря на бурный развод в 2006 году, когда их разногласия активно обсуждали таблоиды, они всегда оставались родителями двух прекрасных дочерей – Тейлор и Хейли.



Памела Бах запомнилась не только ролью в культовом сериале "Спасатели Малибу", но и яркими работами в проектах "Молодые и дерзкие", "Обнажение необходимо" и "Зловещий особняк". Она познакомилась с Хассельхоффом на съемках "Рыцаря дорог", и их любовь тогда казалась сказочной. Они поженились в 1989 году и долгое время считались одной из самых красивых пар Голливуда.



Последний пост Памелы в соцсетях был полон света и благодарности. В Новый год она поделилась трогательным видео с наряженной ёлкой и своей внучкой. "Вступая в 2025 год, я испытываю чувство благодарности, особенно за мою драгоценную внучку Лондон. Пусть этот год будет наполнен прекрасными моментами, смехом и любовью", – написала она.

Ранее по той же причине скончался баскетболист и бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма. Накануне стало известно, что следователи проведут дополнительную проверку материалов о смерти спортсмена.