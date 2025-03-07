Манижа извинилась за фото, которое восприняли как объявление о второй беременности

Недавняя публикация в соцсетях певицы Манижи вызвала бурное обсуждение среди ее поклонников. На снимке артистка предстала в образе, который многие восприняли как подтверждение ее второй беременности. Однако вскоре певица прояснила ситуацию, объяснив, что фото не связано с ожиданием ребенка, а является частью творческой концепции.

Ранее в СМИ появились материалы о том, что Манижа и ее супруг, режиссер Ладо Кватания, готовятся ко второму пополнению в семье. Информация основывалась на опубликованном снимке, где артистка позировала с обнаженным животом в этническом стиле. Поклонники поспешили поздравить исполнительницу, а журналисты – распространить новость. Однако позже участница "Евровидения-2021" заявила, что публикация была неправильно истолкована, и извинилась перед всеми, кого это могло ввести в заблуждение.

Оказалось, что снимок был частью визуального концепта нового альбома певицы, отражающего его музыкальную и энергетическую направленность. Тем не менее, среди подписчиков возникло множество предположений, и даже близкие люди артистки поверили в её предполагаемое материнство.

"Друзья, я не беременна. Это просто обложка альбома, которая несет в себе энергию той музыки, которая в нем звучит. Прошу прощения, кого ввела в заблуждение. Особенно родственников", – написала артистка.

Несмотря на разочарование некоторых поклонников, поддерживавших певицу в этом новом этапе жизни, она с юмором отнеслась к сложившейся ситуации.

На данный момент Манижа, которая родила ребенка летом 2023-го, продолжает активно заниматься творчеством, развивая свою карьеру и радуя слушателей новыми музыкальными проектами.