Муж и дети поддержали Кристину Риччи, которая получила звезду на "Аллее славы"

Голливудская актриса Кристина Риччи, известная по культовым ролям в "Семейке Аддамс" и "Сонной лощине", получила долгожданное признание – именную звезду на Аллее славы. На торжественной церемонии 45-летнюю знаменитость поддерживали самые близкие: муж Марк Хэмптон, 10-летний сын Фредди и 3-летняя дочь Клеопатра.

Для особенного дня Кристина выбрала элегантный total black образ. Она появилась в твидовом костюме с укороченным жакетом и юбкой-карандаш, дополнив его классическими лодочками и утонченными украшениями. Актриса выглядела сдержанно и стильно.



Ее супруг, знаменитый парикмахер Марк Хэмптон, отдал предпочтение расслабленному smart casual: темный пиджак, голубая рубашка и джинсы. Маленькая Клео очаровала гостей своим образом: белые брюки, черный топ и стильные кроссовки Vans.



На церемонии актриса не скрывала эмоций. Она поблагодарила семью за поддержку, а позже в своем блоге посвятила мужу трогательные слова.

"Ты – любовь всей моей жизни. Думая о тебе, я не могу сдержать слезы – настолько ты добрый, заботливый и удивительный. Нам всем так повезло, что ты есть!" – написала Кристина.

Хэмптон – востребованный стилист. Он сотрудничал с Hugo Boss и Banana Republic, работал с Дайан Крюгер и Натали Дормер, а теперь стал главной опорой Кристины как в жизни, так и на звездных мероприятиях.

Старший сын актрисы, Фредди, похоже, мечтает продолжить мамино дело. Мальчик часто посещает съемочные площадки, особенно полюбил "Желтые жилеты", где у него даже есть личное кресло. Однако, несмотря на его актерские амбиции, Кристина пока не спешит делать из сына звезду. "Кто поедет с тобой на кастинги? У меня нет времени, мне нужно работать", – смеется актриса.

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