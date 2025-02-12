Следователи проведут дополнительную проверку материалов о смерти Яниса Тиммы

После смерти Яниса Тиммы прошло почти два месяца. Несмотря на то, что московские правоохранители не нашли состава преступления в событиях, которые привели к трагедии, родственники баскетболиста продолжают настаивать на дополнительной проверки материалов о самоубийстве. Они даже наняли адвоката, чтобы тот помог как следует проверить их подозрения.

Как сообщает Mash, семья Яниса Тиммы уверена, что его могли довести до самоубийства. Они также не исключают и версию с убийством. Безутешные родственники подозревают не только певицу Анну Седокову, которая состояла в браке со спортсменом четыре года, но и его друзей.

Адвокат, который представляет интересы семьи баскетболиста, добился того, чтобы следователи Пресненского района столицы провели дополнительную проверку. Близкие Яниса надеются, что правоохранители изучат его переписку с Анной, поскольку ранее сотрудники Следственного комитета якобы этого не сделали.

Ранее появилась информация о том, что Анна Седокова наняла семь адвокатов после смерти Яниса Тиммы. Об этом рассказал отец баскетболиста, вспоминая звонок певицы вскоре после трагедии. По словам Райтиса Тиммы, она пыталась узнать код доступа к смартфону спортсмена.