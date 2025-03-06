Елена Перминова впервые вышла в свет с предполагаемым 28-летним избранником

Вечер в Лувре стал настоящим парадом звезд, но все взгляды были прикованы к Елене Перминовой. Российская супермодель появилась на гала-ужине Недели моды не одна, а в компании молодого манекенщика Тараса Романова. Совместные кадры пары моментально разлетелись по соцсетям, вызвав волну обсуждений: новый роман или просто дружеская поддержка?



Для торжественного вечера 38-летняя топ-модель выбрала элегантное шоколадное платье с асимметричным вырезом, подчеркивающее ее изящную фигуру. Голливудские локоны, макияж с акцентом на глаза – Перминова выглядела безупречно. Тарас, в свою очередь, придерживался классики: белая рубашка, черный костюм, идеально сидящий по фигуре, и строгий галстук. Эта пара смотрелась гармонично, что только подогрело интерес публики.



Известно, что 28-летний Тарас Романов – востребованная модель, которая работает с ведущими агентствами в Нью-Йорке, Париже и Милане. В его портфолио – съемки у знаменитого фотографа Стивена Кляйна, сотрудничество с Balenciaga, Louis Vuitton и Dolce & Gabbana. Однако молодой человек не ограничивается только миром моды – он увлекается спортом, изучает иностранные языки и даже философию.



После расставания с миллиардером Александром Лебедевым, с которым Перминова прожила 19 лет и воспитывает четверых детей, она предпочитает не рассказывать про свою личную жизнь. Возможный роман с 28-летним коллегой Елена также оставила без комментария.