Народный артист России Евгений Миронов попал в больницу из-за проблем с сердцем

Известный российский актер Евгений Миронов был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за проблем с сердцем. По сообщениям источников, у 58-летнего артиста возникли осложнения, связанные с артериальным давлением.

Миронов позвонил в "неотложку" после того, как ему неожиданно стало нехорошо. Он жаловался на скачки давления, снижение чувствительности рук и сильную слабость. Во время медицинского обследования специалисты обнаружили сбои в работе сердца, после чего актер был помещен в стационар для прохождения курса лечения.

Худрук Театра Наций признался, что в последние годы испытывал постоянное эмоциональное и физическое напряжение. По его словам, раздумья о работе стали причиной нарушения сна, повысили тревожность, а также привели к необходимости принимать успокоительные препараты.

Согласно информации источника, до этого Евгению Миронову назначили курс антидепрессантов, рекомендовали избегать стрессов и продолжить медицинское обследование.

Ранее у звезды фильма "В августе 44-го" уже были проблемы со здоровьем. В прошлом году Миронов перенес операцию на шейном отделе позвоночника из-за межпозвонкового стеноза и грыжи диска. Восстановление потребовало серьезной реабилитации, однако артист быстро вернулся к активной деятельности.

Представители актера и сам Миронов пока не дают официальных комментариев о текущем состоянии.