Лена Перминова объявила о расставании с миллиардером Александром Лебедевым

Вечером 25 декабря модель Лена Перминова в личном блоге сообщила о расставании с миллиардером Александром Лебедевым, от которого родила четырех детей. Пара прожила вместе 19 лет. Младший ребенок появился на свет лишь три года назад.

Слух о расставании Перминовой и Лебедева, который старше ее на 27 лет, появился еще в начале 2024-го. Любопытно, что тогда модель отрицала разрыв отношений. Сейчас же Лена говорит о завершении красивой истории, не желая вдаваться в подробности.

Перминова дала понять, что счастлива называть Александра отцом ее детей. Она выразила благодарность бывшему возлюбленному, отметив, что далее их пути расходятся.

"Никаких других комментариев не будет. Личное всегда будет личным", – написала модель.





Напомним, Перминова и Лебедев познакомились в 2004 году, когда ее арестовали за передачу запрещенных веществ. Благодаря помощи будущего избранника 17-летняя Лена получила условный срок. Их отношения стали развиваться вскоре после решения суда.

В 2009 году появился на свет первенец пары – Никита. Спустя два года родился еще один сын Лены Перминовой и Александра Лебедева – Егор. В 2014 году модель родила от бизнесмена дочь Арину, а в 2021-м – сына Сашу.