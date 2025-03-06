Mash: актер Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы избежать призыва

Известный российский актер Глеб Калюжный, запомнившийся зрителям по ролям в сериалах "14+" и "Вампиры средней полосы" и других, оказался в эпицентре громкого скандала. По информации источников, артисту была вручена повестка еще осенью – 17 октября, однако он не прибыл в военный комиссариат в назначенный день.

А спустя месяц 26-летний актер обратился в медицинское учреждение, пожаловавшись на сильные головные боли, головокружение и тошноту. Калюжный заверил медиков, что получил травму головы в результате падения на улице. Однако врачи обратили внимание на отсутствие видимых повреждений, а также на его отказ проходить полное медицинское обследование, что вызвало определенные подозрения.

Несмотря на отсутствие явных признаков серьезной травмы, медики назначили актеру курс лечения. По предварительной информации, существует вероятность, что Глеб Калюжный мог симулировать сотрясение мозга, чтобы не попасть под призыв. Такой диагноз помог бы ему получить отсрочку на несколько месяцев.

В настоящее время против актера возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. В случае если вину артиста докажут, он может отправиться за решетку на срок до двух лет.