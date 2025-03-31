Старший сын миллиардера Абрамовича развелся с женой

31-летний Аркадий Абрамович, наследник бизнес-империи своего знаменитого отца, официально развелся с супругой Марией. По данным судебных документов, именно избранница сына миллиардера стала инициатором расторжения брака. Решение было вынесено столичным судом, а подробности семейных разногласий остаются неизвестными.

Аркадий Абрамович всегда тщательно скрывал личную жизнь, но теперь выяснилось, что у экс-супругов есть совместный ребенок. Вполне возможно, что в ближайшее время им предстоит решать вопрос опеки, а также делить совместно нажитое имущество.

Аркадий – второй из пяти детей Романа Абрамовича и его экс-супруги Ирины, с которой миллиардер был женат 16 лет. С раннего возраста Абрамович-младший занимался инвестициями и в итоге создал свою компанию ARA Capital, работающую в энергетическом секторе. Несмотря на внушительное состояние, Аркадий редко появлялся в прессе и не стремился к публичности.

До брака с Марией, еще в 2013 году, Абрамович встречался с Сашей Новиковой, дочерью известного ресторатора Аркадия Новикова. Их отношения не сложились, а спустя годы девушка вышла замуж за рэпера Федука и родила ему дочь.

Ранее звезда "Ворониных" Екатерина Волкова намекнула на развод спустя 15 лет брака.