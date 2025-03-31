Леди Гага поделилась фрагментом российского шоу "Маска" в своем TikTok

Американская суперзвезда Леди Гага вновь обратила внимание на российское творчество – на этот раз ее заинтересовало шоу "Маска". которое показывает НТВ. Певица поделилась в своем аккаунте в TikTok фрагментом выступления участника в костюме Далматинца, который исполнил ее свежий трек Abracadabra. Видеоролик стремительно стал вирусным, набрав свыше двух миллионов просмотров в соцсетях.

Этот эпизод вышел в эфир в рамках восьмого выпуска шестого сезона популярного телешоу. Образ Далматинца произвел сильное впечатление на зрителей, поскольку песня Леди Гали является частью тренда в соцсетях.

Тем временем поклонники проекта с любопытством продолжают следить за раскрытием тайн за масками: в том же выпуске свою личность обнародовал артист Ярослав Сумишевский, скрывавшийся под образом Окуня.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда творчество из России попадает в поле зрения Леди Гаги. Ранее певица уже публиковала в своем профиле TikTok ролик с участием Ольги Бузовой, которая танцевала под композицию Abracadabra. Тогда видео вызвало бурную реакцию поклонников и породило волну восторженных комментариев в соцсетях.