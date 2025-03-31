У Паши Техника поражены легкие почти на 100%

Паша Техник, скандально известный российский рэпер, находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Таиланда. По информации инсайдеров, у артиста практически полностью поражены легкие, и врачи дают неутешительные прогнозы.

40-летний исполнитель сейчас подключен к аппарату ЭКМО, который выполняет функцию легких и сердца. Медики пока не могут транспортировать его в Россию из-за крайней степени тяжести. По предварительной информации, у рэпера развилась тяжелая пневмония на фоне бактериальной инфекции, но точные причины его состояния еще выясняются.

Родные Паши объявили сбор средств на лечение. Особенно переживает его мать, которая надеется на чудо и благодарит всех, кто помогает.

"Паша всегда был рядом, когда кому-то нужна была помощь – он безвозмездно чинил технику, помогал решить сложные проблемы и поддерживал нас в трудные времена. Теперь настало наше время поддержать его в борьбе за здоровье ", – делится она.

Поклонники и коллеги обсуждают версии случившегося. Одни уверены, что причиной болезни стала некачественная пища, другие считают, что рэпера могли отравить. Однако многие связывают состояние артиста с его образом жизни: Паша Техник никогда не скрывал, что употреблял запрещенные вещества, и это, вероятно, ослабило его организм.

Многие звезды выразили сочувствие рэперу. Например, Егор Крид надеется, что это испытание станет для него переломным моментом: "Желаю ему скорейшего выздоровления. Может, это знак, что пора что-то менять?" Фанаты также желают артисту сил, чтобы справиться с болезнью и вернуться к жизни.

Ранее сообщалось, что Пашу Техника ввели в искусственную кому в Тайланде.