Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова намекнула на развод спустя 15 лет брака

Екатерина Волкова, известная по роли в сериале "Воронины", заставила своих подписчиков гадать о грядущих изменениях в ее жизни. В личном блоге актриса опубликовала фотографию с паспортами и неким заявлением, сопроводив пост загадочным комментарием.

43-летняя звезда рассказала, что в ее жизни произошло сразу несколько значимых событий, после которых ее жизнь не будет прежней. Она призналась, что испытывает тревогу и пока не готова делиться подробностями.

"Перемены всегда заставляют нас встряхнуться, пересмотреть многое и, может быть, стать сильнее", – написала Екатерина.

После этого в комментариях началось обсуждение. Многие посчитали, что актриса решила развестись с мужем Андреем Карповым после 15 лет брака. Другие уверены, что речь идет о венчании или юбилейной регистрации отношений.

Дополнительный интерес подогрело то, что Волкова сообщила о своей поездке в Санкт-Петербург, но не уточнила ее цель.





При этом Екатерина отвлекла подписчиков от главной интриги, неожиданно рассуждая о привычках россиян: она рассказала, что недавно увидела статистику о ночных перекусах и поделилась своими мыслями на этот счет.

"Если весь день не успевала поесть, а потом прихожу домой уставшая и голодная – конечно, что-то закинула в себя на ночь, чтобы мы не познакомились с гастритом. А если ужин был плотным, то никаких поздних перекусов..." – рассуждает актриса.

Пока Волкова не раскрывает деталей, но поклонники продолжают строить догадки и надеяться, что грядущие перемены принесут только положительные эмоции.

Ранее сообщалось, что Екатерина Волкова вышла на связь с важным сообщением.