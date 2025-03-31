Ида Галич призналась, что пьет алкоголь во время беременности

Ида Галич готовится к появлению второго ребенка и откровенно рассказывает о том, как проходит ее беременность. Телеведущая и блогерша призналась, что ей пришлось отказаться от многих привычек, но некоторые удовольствия она все же оставила в своей жизни.

О том, что ждет ребенка от возлюбленного Олега Ледвича, Ида узнала в декабре. Тогда она еще строила планы покорить горнолыжные трассы, но вскоре поняла, что с активными видами спорта пока придется повременить.

"Мне иногда снится, как я лечу на сноуборде. Во сне это выглядит круче: рассекая снег под ногами, который хрустит так, что можно слезу пустить! " – делится Ида.

Зато будущая мама нашла альтернативу привычным тренировкам. Сейчас ее спортивный режим включает йогу, пилатес и даже занятия на пилоне. А вот с горячими банями пришлось быть осторожнее: теперь она позволяет себе только легкое тепло и ненадолго.



Беременность – не повод отказывать себе в маленьких радостях, уверена Галич. Например, если очень хочется улиток с вином в Париже – значит, будут улитки с вином!



"Бокал белого разбавляю водой – и гуляй, Вася!" – с улыбкой говорит телеведущая.

Кстати, даже пол будущей малышки Ида узнала необычным образом – через сон. Она рассказала, что видела себя с куском торта, который сначала казался ей символом мальчика, но потом она увидела розовый цвет и поняла, что будет дочка.

Галич не скрывает, что иногда нарушает врачебные запреты – например, продолжает поднимать на руки старшего сына Лео, несмотря на то, что мальчик уже большой и тяжелый.

Ранее сообщалось, что Ида Галич отложила свою свадьбу.