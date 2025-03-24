Беременная Ида Галич отложила свою свадьбу

Поклонники блогера Иды Галич уже несколько месяцев ждут, когда она наконец отправится под венец с бизнесменом Олегом Ледвичем. Однако звезда решила не торопиться со свадьбой и наконец раскрыла причину.

Еще в начале 2025 года стало известно, что Галич получила предложение руки и сердца. Но, как оказалось, замуж она собирается выходить не раньше, чем родит своего второго ребенка. В разговоре с Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым на шоу "Кстати" блогерша призналась, что хочет быть в лучшей форме на собственном торжестве.

"Мне не хочется быть беременным ламантином", – с присущей ей самоиронией объяснила Ида.

Влюбленные пока не называют новую дату свадьбы, но одно известно точно: церемония пройдет в Москве. В отличие от многих звезд, которые предпочитают экзотические острова, Галич уверена, что столица – идеальное место для организации праздника мечты.





Кроме того, Ида поделилась забавной историей о том, как узнала пол будущего ребенка. Перед гендер-пати в Антарктиде ей приснился сон, в котором она разрезала торт и увидела розовую начинку. Так блогерша поняла, что у нее будет дочка. Однако имя малышки пока остается в секрете.

Напомним, Ида Галич ранее была замужем, но в 2020 году развелась с первым супругом и сосредоточилась на карьере. Об отношениях с Олегом Ледвичем стало известно осенью 2024-го, когда пара вместе появилась на светском мероприятии. Их знакомство произошло на вечеринке в Сочи, и именно в сложный период жизни избранник помог возлюбленной справиться с трудностями.

Ранее стало известно, сколько стоит гардероб Иды Галич.