Настя Ивлеева впервые после "голой" вечеринки выехала за границу

Настя Ивлеева впервые за долгое время покинула Россию и отправилась в заграничное путешествие. Блогерша поделилась кадром из поездки в своем телеграм-канале, опубликовав фото, на котором только ноги на теплом песке. Судя по солнечной погоде, Настя выбрала место, где лето уже в самом разгаре.

Прошлый год оказался непростым для Ивлеевой. После скандала вокруг "голой" вечеринки в московском клубе ее репутация в России сильно пострадала: рекламные контракты расторгли, многие коллеги и друзья отдалились, а публика в соцсетях разделилась на два лагеря – кто-то продолжал поддерживать Настю, а кто-то осуждал.



В ответ блогерша временно ушла в тень, затем вернулась в новом образе: с темными волосами, неожиданными религиозными постами и рассказами о посещении выборов. Все эти перемены вызвали бурные обсуждения среди ее подписчиков.



В последнее время контент Ивлеевой снова стал ярче и разнообразнее. Возможно, на это повлияли и изменения в ее личной жизни – недавно стало известно, что Настя вышла замуж за Филиппа Бегака, который связан родственными узами с Никитой Михалковым.

Поклонники уже гадают, куда именно отправилась блогерша. Пока Ивлеева не раскрывает деталей, но, похоже, она постепенно возвращается к привычному образу жизни – с путешествиями, яркими постами и намеком на новую главу своей истории.

Ранее сообщалось, что налоговая служба начислила Ивлеевой новый долг в размере 30-и миллионов рублей.