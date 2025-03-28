Павел Прилучный нанял охрану сыну, которая не дает Агате Муцениеце с ним общаться

28 марта состоялось заседание суда, на котором решался вопрос о смене места жительства 12-летнего Тимофея – сына актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. По словам адвоката Агаты, уже восемь месяцев актриса не может полноценно общаться с сыном. Павел ограничил контакт Тимофея с матерью, сменил его номер телефона и заблокировал ребенка во всех мессенджерах. Кроме того, актер нанял охрану, которая препятствует их встречам.

"Даже если Тимофей действительно решил жить с отцом, это не объясняет полное прекращение общения с мамой, бабушкой и близкими родственниками. Это, конечно, навязанная извне история", – утверждает сторона Муцениеце.

Юристы актрисы настаивают на том, чтобы мальчик лично присутствовал в суде и смог высказать свое мнение без внешнего давления. Представитель Агаты уверена, что при личном общении мальчик поменяет свое отношение к ситуации.



Напомним, развод Прилучного и Муцениеце в 2020 году сопровождался скандалом. Агата заявляла о домашнем насилии, а позже рассказывала, что бывший муж неоднократно ставил ей ультиматумы по поводу детей.



Изначально после расставания родителей Тимофей и его сестра Мия жили с матерью, но в прошлом году мальчик переехал к отцу. По словам Агаты, это произошло неожиданно: сын вернулся от Павла после летних каникул и заявил, что хочет остаться с ним.

Теперь актриса намерена добиться равноправного общения с сыном, чтобы сохранить их теплые отношения.

Ранее сообщалось, что Прилучный добился снижения алиментов на детей.