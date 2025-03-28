Билли Айлиш сняла видео под популярный трек российских исполнителей "Гламур"

23-летняя певицаБилли Айлиш вместе с популярной блогершей Квен Блэквелл записала видео под хит российских исполнителей Nkeeei, Uniqe и Артема Шиловца – песню "Гламур". Кадры, на которых звезда шагает под музыку в компании подруги, появились в TikTok и моментально стали вирусными.

Композиция "Гламур" разрывала TikTok и другие социальные сети еще летом 2024 года, но теперь получила новую волну популярности благодаря Айлиш. В комментариях подписчики активно обсуждают неожиданный выбор трека певицы.

"Билли Айлиш скоро заговорит на русском, жду!"; "Когда осознаешь, что твой плейлист совпадает с плейлистом Билли"; "Русская музыка завоевывает мир!" – пишут комментаторы под видео.

Этот случай не первый, когда хиты российских исполнителей пробиваются в мировые тренды. Вспомним хотя бы "Мой мармеладный" Кати Лель, который неожиданно стал международным мемом, или Sigma Boy, попавший в чарт Billboard.

Напомним, что Билли Айлиш – одна из самых титулованных артисток своего поколения. На ее счету к 23 годам девять премий "Грэмми", два "Оскара", два "Золотых глобуса", двадцать рекордов Книги Гиннесса. Она стала второй в истории "Грэмми", кто забрал все главные награды за год.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл связалась с Билли Айлиш, чтобы оказать помощь ее 15-летней поклоннице.