Павел Прилучный добился снижения алиментов детям от Агаты Муцениеце

Павел Прилучный добился пересмотра алиментных выплат в суде и теперь будет платить меньше. Головинский районный суд принял сторону актера, отклонив требования его бывшей супруги Агаты Муцениеце.

После расставания бывшие муж с женой решили, что актер будет перечислять по 100 тысяч рублей на каждого из наследников. Но спустя время Агата решила увеличить сумму до 30% от его доходов до 2031 года (до совершеннолетия сына. — Прим. ред.). Павла это не обрадовало, и он подал жалобу, которую тогда отклонили. С апреля прошлого года актер выплачивал на детей алименты с учетом последних требований бывшей жены.

Впрочем, сдаваться Павел не привык и все же добился снижения выплат. В апелляции актер указал, что их сын Тимофей с прошлого года живет в его новой семье, а с матерью не общается. Несмотря на это, суд не ссылался на место жительства ребенка как на главную причину отмены выплат.



Адвокат звезды "Мажора" Оксана Даниелова подчеркнула, что решение о повышенных алиментах признали незаконным, ссылаясь на другие основания. Актер продолжит перечислять алименты и на сына, и на дочь, но в объеме, оговоренном сразу после развода с Муцениеце.



"Павел всегда радуется законности, поэтому все замечательно", – подчеркнул адвокат.

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году. Тогда Агата обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и жестоком к ней отношении. Спустя несколько лет Павел женился на актрисе Зепюр Брутян. Сейчас они воспитывают общего сына Микаэля, которому скоро исполнится два года.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце получает 370 тысяч рублей в качестве алиментов на детей.