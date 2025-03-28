Рэпер Тимати станет отцом в третий раз

Похоже, в жизни Тимати начинается новый этап – совсем скоро он снова станет папой! По информации инсайдеров, Валентина Иванова, с которой рэпер состоит в отношениях уже три года, беременна.

Несколько недель назад модель заинтриговала поклонников, продемонстрировав роскошное кольцо с бриллиантами на безымянном пальце. Тогда Валентина намекнула, что не приняла предложение, однако теперь все выглядит иначе. Судя по всему, пара готовится не только к свадьбе, но и к пополнению в семье.

Для 25-летней Валентины ребенок станет первенцем, а вот Тимати уже опытный отец. У него есть двое детей: 10-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой и 5-летний сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой. Несмотря на серьезные отношения с матерями своих детей, рэпер ни разу не отправился под венец.





Сам Тимур не раз говорил, что не боится брака, просто ждал "ту самую". В одном из интервью он признавался, что хочет жениться раз и навсегда.

"Мне важно вступить в брак раз и навсегда. Я не торопился, пожил, посмотрел мир, а теперь готов к серьезному шагу", – заявил музыкант.

Валентина быстро влилась в семью Юнусова, а его мама Симона не скрывает симпатии к будущей невестке. В интервью она отметила, что Иванова – первая избранница, которая искренне заботится о Тимуре.

А сам41-летний рэпер, похоже, готов на все ради любимой. Дорогие подарки, романтические поездки, украшения стоимостью в несколько миллионов рублей – Тимати, как всегда, не скупится. Недавно пара вернулась из Парижа, где провела несколько недель.

Ранее стало известно, что 38-летняя Меган Фокс родила четвертого ребенка.