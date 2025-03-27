Камила Валиева похудела и сменила прическу на фоне слухов о романе с 31-летним хоккеистом

Камила поделилась свежим снимком в соцсетях, где предстала с короткими каштановыми локонами. Подписчики сразу заметили, что фигуристка не только сменила цвет, но и стала гораздо стройнее. Напомним, что ранее, после сложного периода в карьере, Валиева набрала в весе и перекрасилась в светлый цвет, что вызвало немало критики в Сети. Теперь же реакция поклонников противоположная – фанаты в восторге от ее свежего образа.

Не обошлось и без обсуждений личной жизни. Поклонники уверены: преображение Камилы связано с новым романом. Уже некоторое время ходят слухи, что фигуристка встречается с 31-летним хоккеистом Никитой Нестеровым. Правда, многим эта пара кажется спорной: большая разница в возрасте, громкое расставание спортсмена с экс-супругой и дети от прошлого брака.



Впрочем, ни Камила, ни Никита не подтверждали отношения.



Напомним, что карьера Камилы оказалась под ударом несколько лет назад. Во время игр в Пекине-2022 вокруг Валиевой разразился громкий допинговый скандал. В пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество, но выяснилось это только после командного турнира, где сборная России заняла первое место.

Судебные разбирательства затянулись, и в итоге Камилу лишили золотой медали, а ее результат аннулировали. Это стало огромным ударом для юной фигуристки, но она не сдалась и продолжила тренировки.

Ранее сообщалось, что отец Камилы Валиевой объявился спустя 10 лет.