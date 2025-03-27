Мария Погребняк подает в суд на депутата Милонова

Блогер и многодетная мама Мария Погребняк намерена подать в суд на депутата Госдумы Виталия Милонова. Причиной стала его резкая критика инициативы Погребняк по выплатам домохозяйкам.

Недавно Мария предложила ввести выплаты для женщин, занимающихся домашним хозяйством, в размере 200–250 тысяч рублей в месяц. Однако Милонов эту идею не поддержал и высказался о блогере крайне нелестно. Он назвал ее предложение "неадекватным", а саму Марию охарактеризовал исключительно как "жену футболиста", умаляя ее заслуги.



Возмущенная Погребняк заявила, что подобные высказывания недопустимы. Она подчеркнула, что не только жена, но и успешная женщина, мать четверых детей, а также патриотка, которая активно поддерживает отечественный кинематограф.



"Разве женщина, реализовавшаяся в материнстве, профессии и общественной деятельности, заслуживает презрения?" – негодует блогер.

Мария сообщила, что ее юристы уже занимаются подготовкой иска о защите чести и достоинства и официального обращения к председателю Госдумы. Звезда социальных сетей намерена добиваться не только публичных извинений депутата, но и официального разбирательства.

Ранее сообщалось, что Погребняк вышла замуж на Маврикии и показала фото.