Отец Камилы Валиевой решил нажиться на славе дочери: объявился спустя 10 лет

Камила Валиева стала известна на весь мир после участия в олимпийских играх в 2022 году. Тогда у спортсменки брали интервью и общались с ее родными. Вот только отца Валерия Рамазанова не было рядом. Оказалось, что мужчина бросил жену с дочерью и не встречался с ними больше десяти лет.

Сейчас же мужчина рассказывает прессе, как гордится дочерью и о ее планах в спорте. Валерий поделился рассказами о спортивном детстве юной звезды и о том, что она планирует подавать документы в МГИМО. Правда, самой Камиле это не понравилось. Девушка резко прокомментировала неожиданное желание отца поучаствовать в ее жизни.

"Только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моем будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы. Только она моя настоящая и любимая семья!" – заявила как отрезала спортсменка.

Между тем, отец Камилы заявил, что не навещал наследницу из-за того, что она с матерью уехала жить в Москву и ее строгого распорядка дня и графика тренировок. По словам Валерия, он не мог уследить за дочерью, ведь она сутками была на льду. Он отметил, что очень гордится наследницей и даже считает, что его заслуга в успехах дочери тоже есть: ведь от него она переняла выносливость и силу воли, заявил родитель. По словам Рамазанова, теперь он готов видеться с Камилой чаще, та как вернулся в родной Крым.

Ранее сообщалось, что располневшая Камила Валиева в слезах обратилась к народу.