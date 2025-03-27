Суд начал процедуру банкротства бывшей жены Николая Баскова

Арбитражный суд Москвы запустил процесс банкротства в отношении Светланы Шпигель, бывшей супруги эстрадного артиста Николая Баскова. В рамках рассмотрения дела была введена процедура реструктуризации задолженности. Инициатором разбирательства выступил конкурсный управляющий фармацевтической компании "Биотэк", связанной с семьей Шпигель.

Фирма "Биотэк", ранее принадлежавшая отцу Светланы, Борису Шпигелю, оказалась в состоянии финансовой несостоятельности. В связи с этим суды различных инстанций ранее признали недопустимыми финансовые переводы в ее адрес. Речь идет о выплатах, произведенных в 2021 году, когда у компании уже имелись серьёзные долговые обязательства. В частности, около 57 миллионов рублей были выданы в виде дивидендов, а еще 10 миллионов – как материальная поддержка. Все это – при наличии крупных долгов перед банками.

Общая сумма, которую Светлана Шпигель теперь должна вернуть компании, составляет около 67 миллионов рублей. Эти средства, согласно постановлению суда, необходимо компенсировать в рамках дела о банкротстве. Примечательно, что заявление было подано со стороны лица, представляющего интересы структуры ее же отца.

Имя Бориса Шпигеля в последние годы не раз упоминалось в громких судебных делах. В 2024 году он получил срок по обвинению во взяточничестве, связанном с заключением госконтрактов. Однако в связи с ухудшением здоровья он был освобожден от дальнейшего отбывания наказания, но обязан выплатить штраф в размере 450 миллионов рублей.