Звезда фильма "Сволочи" Олег Буганов попал в реанимацию

Звезда фильма "Сволочи" Олег Буганов оказался в больнице в тяжелом состоянии. 35-летний актер, известный также по сериалам "Метод Лавровой" и "Погоня за тенью", переживает непростые времена: отсутствие работы и затяжная депрессия довели его до реанимации.

По сообщениям, в минувшую пятницу Буганов почувствовал себя плохо – у него появилась слабость, затем началась рвота с кровью. Врачи срочно госпитализировали актера, и сейчас он находится под пристальным наблюдением медиков.

Как выяснилось, последние месяцы Олег жил в состоянии сильного стресса, вызванного отсутствием ролей. Безработица стала для него серьезным ударом, а постоянное напряжение сказалось на здоровье. Актер признался врачам, что давно борется с депрессией, но до последнего старался справляться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавшей в пожаре певицы Марины Хлебниковой ухудшилось.