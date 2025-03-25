Звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик впервые стал отцом

Эд Вествик, звезда культового сериала "Сплетница", теперь не только любимец миллионов, но и счастливый отец! 37-летний актер поделился радостной новостью в соцсетях, опубликовав трогательные кадры с женой Эми Джексон и их новорожденным сыном. Малыша пара решила назвать двойным именем Оскар-Александр.

Роман Вествика и британской модели Эми Джексон развивался стремительно: о помолвке пары стало известно в начале прошлого года, в конце лета они поженились в живописной Италии, а уже в октябре объявили о скором пополнении в семье.



Для Эда Оскар стал первым ребенком, а вот у его 33-летней супруги уже есть пятилетний сын от предыдущих отношений. До встречи с Вествиком Эми собиралась замуж за Джорджа Панайоту – наследника британского миллионера, но свадьба так и не состоялась.



Сам же Эд прежде встречался с коллегой по "Сплетнице" Джессикой Зор, а также моделями Тамарой Франческони и Рени Даймонд.

К слову, в "Сплетнице" становится все больше родителей – накануне стало известно, актер, сыгравший в телесериале Дэна Хамфри, также скоро станет папой.

Ранее сообщалось, что певица Мари Краймбрери и блогер Дава скоро впервые станут родителями.