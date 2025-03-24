17-летняя дочь Даны Борисовой показала результат ринопластики

17-летняя Полина Аксенова, дочь телеведущей и блогера Даны Борисовой, продолжает активно заниматься преображением своей внешности. Недавно девушка перенесла операцию по коррекции формы носа, о чем с удовольствием рассказала подписчикам в социальных сетях. Полина разместила снимки, на которых продемонстрировала, как изменилась ее внешность после хирургического вмешательства, подчеркнув, что абсолютно довольна результатом.

Первоначально Полина вместе с матерью отправилась на консультацию к пластическому хирургу. Врач при помощи компьютерного моделирования показал, каким может стать лицо девушки после ринопластики. Очевидно, предложенный вариант ей пришелся по душе, и она приняла решение о проведении операции. Специалист провел вмешательство, постаравшись сохранить максимально естественный вид, что особенно важно для молодой пациентки.





Стоит отметить, что Полина с юных лет проявляет интерес к уходу за собой. Помимо пластики, она уже успела сделать популярную косметологическую процедуру, придающую лицу выразительные очертания – так называемые "углы Джоли". Несмотря на негативные отклики в интернете, девушка не поддаётся критике и уверена, что в этом нет ничего предосудительного. Она заявляет, что делает все исключительно ради собственного комфорта и уверенности в себе.

Шум вокруг внешности Полины сопровождался и другими слухами. В Сети начала распространяться информация о якобы возможной беременности девушки от ухажера-иностранца. Эти догадки оказались абсолютно беспочвенными, но вызвали напряженную ситуацию внутри семьи. По словам Полины, даже ее отец на некоторое время поверил в вымышленные новости, что привело к конфликту. Однако недоразумение было улажено, и девушка уверила, что ее сердце на данный момент свободно.

Сама Дана Борисова поддерживает выбор дочери и, несмотря на критику, не осуждает ее стремление к переменам. Телеведущая утверждает, что давно научилась не принимать близко к сердцу ложную информацию о себе и своей семье. Этот подход она рекомендует и Полине, считая, что важно концентрироваться на своём благополучии, а не на мнении посторонних.