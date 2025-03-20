Состояние пострадавшей в пожаре певицы Марины Хлебниковой ухудшилось

Пожар, в котором пострадала певица, произошел четыре года назад. Марина Хлебникова до сих пор восстанавливается от последствий.
Легенда "нулевых" певица Марина Хлебникова, вновь оказалась под пристальным вниманием врачей. По информации СМИ, состояние 58-летней певицы ухудшилось, и ей потребовалась медицинская помощь.
Хлебникова обратилась к медикам с жалобами на самочувствие, и обследование выявило у нее осложнения, связанные с последствиями трагического пожара в ее квартире в 2021 году. Медики диагностировали инфекцию кожи и подкожной клетчатки, что, вероятно, связано с ожогами, полученными тогда. Кроме того, у артистки обнаружили проблемы с сердечно-сосудистой системой – отложения холестерина мешают нормальному кровотоку.
Сейчас исполнительница проходит амбулаторное лечение, избегая стационаров. Напомним, что после пожара, в котором Хлебникова получила серьезные ожоги, ей пришлось пройти долгий путь к восстановлению. Врачи даже вводили певицу в медикаментозную кому, а реабилитация заняла несколько месяцев.
После выписки Марина почти не появлялась на публике, но недавно начала снова выходить в свет.
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