Состояние пострадавшей в пожаре певицы Марины Хлебниковой ухудшилось

Легенда "нулевых" певица Марина Хлебникова, вновь оказалась под пристальным вниманием врачей. По информации СМИ, состояние 58-летней певицы ухудшилось, и ей потребовалась медицинская помощь.

Хлебникова обратилась к медикам с жалобами на самочувствие, и обследование выявило у нее осложнения, связанные с последствиями трагического пожара в ее квартире в 2021 году. Медики диагностировали инфекцию кожи и подкожной клетчатки, что, вероятно, связано с ожогами, полученными тогда. Кроме того, у артистки обнаружили проблемы с сердечно-сосудистой системой – отложения холестерина мешают нормальному кровотоку.

Сейчас исполнительница проходит амбулаторное лечение, избегая стационаров. Напомним, что после пожара, в котором Хлебникова получила серьезные ожоги, ей пришлось пройти долгий путь к восстановлению. Врачи даже вводили певицу в медикаментозную кому, а реабилитация заняла несколько месяцев.

После выписки Марина почти не появлялась на публике, но недавно начала снова выходить в свет.

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