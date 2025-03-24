Папарацци сняли Дженнифер Энистон на свидании с Педро Паскалем

56-летняя звезда "Друзей" и 49-летний актер, известный по "Игре престолов" и грядущему "Гладиатору 2", провели вечер в культовом отеле Sunset Tower. Несмотря на статус заведения, знаменитости выглядели непринужденно и комфортно. Дженнифер Эннистон выбрала стильный casual: белая футболка, черный жилет, джинсы с высокой посадкой и сапоги на каблуке. Ее аутфит дополнили легкий макияж, распущенные волосы и небольшая кожаная сумочка. Педро Паскаль, в свою очередь, сделал ставку на классику – черная футболка, кожаная байкерская куртка, джинсы и замшевые мокасины коричневого оттенка. Его образ завершили аккуратные усы, легкая борода и стильные очки.





Пара приехала в бар раздельно, но провела вместе несколько часов, общаясь в теплой и, судя по всему, доверительной атмосфере. Их заметили, когда они покидали заведение в половине двенадцатого ночи. Примечательно, что актеры продолжили разговор уже на парковке, где задержались еще на некоторое время перед тем, как разъехаться в разные стороны.



Этот ужин произошел на фоне слухов о возможном появлении Паскаля в новом сезоне сериала "Утреннее шоу", где Энистон исполняет главную роль. На церемонии Critics Choice Awards актриса вместе с коллегой Риз Уизерспун намекнули, что у него есть шанс присоединиться к проекту. Сам Педро воспринял идею с энтузиазмом, шутливо заявив, что он готов вжиться в любой предложенный ему образ.



Тем временем карьера Паскаля стремительно набирает обороты. В 2025 году зрители увидят его сразу в нескольких крупных проектах, включая блокбастер из киновселенной Marvel. Ну а поклонники Дженнифер Энистон обсуждают не только ее возможный роман, но и последние новости из личной жизни. Напомним, недавно ее бывший муж Джастин Теру женился на молодой актрисе Николь Брайдон Блум. По слухам, эта новость застала Дженнифер врасплох, но она проявила благородство и поздравила экс-избранника с новой главой в его жизни.

