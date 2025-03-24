Чумаков рассказал об абьюзе и поделился кадрами, на которых жена ему прислуживает

В личном блоге 44-летний Алексей Чумаков выложил видеоролик с шоу "Прямой эфир", где его супруга, Юлия Ковальчук, подает ему еду со словами: "Да, мой господин". В кадре также присутствует Андрей Малахов, который явно наслаждается происходящим, ухмыляясь в сторону камеры. Такой "перформанс" вызвал неоднозначную реакцию: одни посмеялись вместе с артистами, другие уверены – Чумаков откровенно издевается над женой.

Но ирония певца этим не ограничилась. В подписи к посту он заявил: "Срочно! Абьюзирую как могу! Вроде получается! Все при себе: ее господин – перед вами! Хвост павлина – под столом, нарцисс – в горшке за кадром". Такое легкомысленное отношение к серьезным обвинениям вызвало новый шквал критики. Некоторые подписчики уверены, что Юлии Ковальчук приходится нелегко в браке, а особо активные даже предположили, что Чумаков ей изменяет.



Певец, впрочем, давно не обращает внимания на хейтеров. Он предпочитает шутить на эту тему, заявляя, что, если кто и страдает в его семье, так это он сам. Например до этого Чумаков пошутил, что намерен подавать в суд на супруга за то, что он много работает на благо семьи, отдал жене банковскую карту, а она стаскивает с него ночами одеяло.



Юлия Ковальчук, в свою очередь, не спешит комментировать семейные скандалы. Певица сосредоточена на карьере и после рождения второй дочери быстро вернулась к съемкам и концертам. Судя по всему, "разборки" в соцсетях ее не особо волнуют.

Ранее сообщалось, что Чумаков не стал извиняться за скандальное заявление о жене.