Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО

Актер оказался в исправительной колонии пять лет назад. Тогда Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП.
Актер Михаил Ефремов, отбывавший срок за повлекшее смерть мужчины ДТП, выходит на свободу. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении.
Напомним, что в 2020 году актер, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, спровоцировал аварию, в результате которой скончался водитель другой машины. Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии, однако в дальнейшем срок сократили до 7,5 лет. Все это время артист находился в ИК-4 в Белгородской области, где, как сообщается, активно участвовал в культурной жизни учреждения и даже освоил новые профессии.
Однако пребывание в колонии не обошлось без скандалов. Ефремов не раз становился фигурантом дисциплинарных разбирательств: в его камере находили запрещенный смартфон, за что он получил несколько дней в штрафном изоляторе. Также он неоднократно подавал прошения о смягчении наказания и в одном из телефонных звонков друзьям намекал, что готов к "чудовищной движухе" после выхода на свободу, что вызвало серьезную проверку в исправительном учреждении.
Во время заседания по УДО актер заявил, что полностью осознал свою вину, отказался от алкоголя и не планирует возвращаться к прежнему образу жизни.Он также добавил, что тоскует по работе актера и хочет приносить пользу обществу.
По словам адвоката актера Юрия Падалко, звезда фильмов и сериалов выйдет на свободу через 15 дней.