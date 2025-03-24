Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО

Актер Михаил Ефремов, отбывавший срок за повлекшее смерть мужчины ДТП, выходит на свободу. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении.

Напомним, что в 2020 году актер, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, спровоцировал аварию, в результате которой скончался водитель другой машины. Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии, однако в дальнейшем срок сократили до 7,5 лет. Все это время артист находился в ИК-4 в Белгородской области, где, как сообщается, активно участвовал в культурной жизни учреждения и даже освоил новые профессии.

Однако пребывание в колонии не обошлось без скандалов. Ефремов не раз становился фигурантом дисциплинарных разбирательств: в его камере находили запрещенный смартфон, за что он получил несколько дней в штрафном изоляторе. Также он неоднократно подавал прошения о смягчении наказания и в одном из телефонных звонков друзьям намекал, что готов к "чудовищной движухе" после выхода на свободу, что вызвало серьезную проверку в исправительном учреждении.

Во время заседания по УДО актер заявил, что полностью осознал свою вину, отказался от алкоголя и не планирует возвращаться к прежнему образу жизни.Он также добавил, что тоскует по работе актера и хочет приносить пользу обществу.

По словам адвоката актера Юрия Падалко, звезда фильмов и сериалов выйдет на свободу через 15 дней.