Алексей Чумаков не стал извиняться за скандальное заявление о жене

Певец Алексей Чумаков оказался в центре громкого обсуждения после интервью Светлане Бондарчук. Его шутливые высказывания о супруге Юлии Ковальчук вызвали неоднозначную реакцию у зрителей, но сам артист не видит в своих словах ничего предосудительного и отказывается приносить извинения.

Разговор с Бондарчук проходил в непринужденной обстановке, но один из моментов беседы буквально взорвал Сеть. Когда телеведущая затронула тему семейных отношений, Чумаков рассказал, что в выборе спутницы жизни для него важным критерием было желание провести с ней ночь. Именно так он описал начало их истории любви, добавив, что это привело к "последствиям", подразумевая появление детей.

"У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Вдул с последствиями", – заявил артист.

Зрители восприняли такие слова неоднозначно. Многие выразили сочувствие Ковальчук, отмечая, что ее реакция на этот комментарий была сдержанной, но в глазах читалось смущение. Соцсети наполнились обсуждениями – поклонники посчитали высказывание Чумакова неуважительным и ждали от него извинений.





Однако сам артист не считает свои слова оскорбительными. По словам Чумакова, ему до сих пор сложно смотреть на жену, без определенных мыслей. Он посоветовал людям с недостатком чувства юмора не смотреть это интервью и не искать в его словах скрытый подтекст.

"А если судьба подарит нам еще "последствие", мы будем только счастливы!!! " – резюмировал певец.

Напомним, что Чумаков и Ковальчук вместе уже более 15 лет. Они узаконили свои отношения в 2013 году, а в 2017 стали родителями – у пары родилась дочь Амелия. В прошлом году в их семье произошло пополнение – супруги снова стали родителями, назвав вторую дочь Алисией.

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