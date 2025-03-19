Ставшая мамой Сати Казанова планирует записать альбом с колыбельными песнями

Певица Сати Казанова, недавно ставшая мамой, поделилась своими творческими планами на гала-вечере премии Prix d’Excellence de la Beauté 2025 в Москве. Среди роскошных нарядов, блеска вечерних платьев и бесконечных вспышек фотокамер Сати появилась в элегантном образе, но не задержалась на мероприятии надолго. Причина уважительная – дома ее ждет маленькая дочка, которую артистка кормит сама.

Материнство, как оказалось, не только внесло коррективы в ритм жизни певицы, но и вдохновило ее на новый музыкальный проект. В беседе с журналистами Сати призналась, что мечтает записать альбом из колыбельных песен.

"Мне хочется записать альбом из колыбельных разных народов, разных оттенков, мелодий", – рассказала певица порталу "Страсти".



Как выяснилось, одна подобная композиция уже вошла в ее предыдущий альбом. Возможно, именно этот опыт подтолкнул Казанову к созданию полноценного сборника песен, которые будут убаюкивать малышей.



Напомним, осенью прошлого года 42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой. О ребенке певица мечтала давно и, когда забеременела, назвала это "вымоленным чудом". По словам исполнительницы, она хотела, чтобы у нее были так называемые "лотосовые роды", но выбрала безопасность, и дочь появилась на свет в больнице. К слову, в палате для Сати создали комфортные условия, в том числе ванну со свечами и лепестками роз.

Ранее Сати Казанова рассказала о своих сакральных родах.