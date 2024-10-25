42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой и рассказала о сакральных родах

В пятницу, 25 октября, 42-летняя певица Сати Казанова поделилась радостной новостью – она впервые стала мамой. У нее и ее супруга, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, родилась долгожданная дочь.

Сати рассказала, что появление малышки на свет было наполнено особым смыслом и красотой, что она считает предопределенным судьбой. Рождение дочери прошло в атмосфере, которую певица описывает как красивую, мягкую и сакральную.





Изначально Сати хотела родить в домашних условиях. Однако, учитывая, что беременность была поздней, супруги приняли решение выбрать место, где можно было создать особенную атмосферу и обеспечить компетентное медицинское сопровождение, ориентированное на естественные и органичные роды.

По словам певицы, все произошло даже лучше, чем она могла представить. Родовое отделение в считанные минуты преобразилось, превратившись в своеобразный храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр. Стефано находился рядом на протяжении всего процесса, и вместе они пережили мощное посвящение в новую роль родителей.





Напомним, что Сати Казанова и Стефано Тиоццо в браке семь лет. Рождение дочери стало для них воплощением долгожданной мечты. Певица не раз упоминала о своем желании стать матерью и о том, как ответственно она подходит к вопросам семьи и материнства.