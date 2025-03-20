Надежда Бабкина спела дуэтом с Ольгой Бузовой ее песню

Юбилей Надежды Бабкиной стал не просто грандиозным музыкальным событием, а настоящим сюрпризом для зрителей. Народная артистка отметила свое 75-летие большим сольным концертом, где неожиданно для всех на сцену вышла Ольга Бузова.

Телеведущая пришла поздравить именинницу, но в итоге сама оказалась частью шоу. Когда Надежда Георгиевна предложила исполнить песню вместе, артистка буквально на несколько секунд потеряла дар речи. Однако уже через мгновение уверенно взяла микрофон. Дуэт исполнил хит Бузовой "Made in Russia", но в совершенно новом звучании благодаря участию ансамбля "Русская песня".

"А вы не боитесь? Правильно! Никогда ничего не бойтесь", – заявила Бузова.





После концерта телеведущая поделилась эмоциями в своем блоге. Она призналась, что давно мечтала спеть дуэтом с Бабкиной, и выступление с легендой стало для нее настоящим подарком. По словам выпускницы "Дома-2", они договорились спеть еще и на ее 75-летии.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов Ольги Бузовой закрыли из-за многомиллионных убытков.