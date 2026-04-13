Актриса Мирослава Карпович выходит замуж. Избранником 40-летней звезды "Папиных дочек" стал актер Евгений Банифатов. Артисты вместе заняты в постановке "Мастер и Маргарита". Поклонники давно замечали, что их связывает нечто большее, чем отношения двух коллег: совместные видео, схожие публикации и неформальное общение.

Ситуацию прояснила сама Карпович, объявив об отношениях.

"Мы заканчиваем тур спектаклей „Мастер и Маргарита“ и, выдохнув, отправляемся на нашу свадьбу, для меня это очень важно", – сообщила актриса, отметив, что не видела смысла в том, чтобы сообщать о своих отношениях ранее.

По данным источников, свадебная церемония может пройти уже в следующем месяце, а в путешествие они поедут летом. График актрисы остается плотным, поэтому подготовка, как утверждают инсайдеры, идет в ускоренном режиме.

Напомним, Мирослава ни разу не была в браке, а о ее личной жизни известно немногое. Несколько лет назад активно обсуждались слухи о ее романе с Павлом Прилучным, когда тот развелся с Агатой Муцениеце, но сами актеры не подтверждали это официально.