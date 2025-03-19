Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сыграли свадьбу на Мальдивах

Уже две недели Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко наслаждаются идеальным отдыхом на Мальдивских островах. И не просто релаксируют на белоснежных пляжах, а снова сыграли свадьбу! Супруги решили обновить свои клятвы в романтической атмосфере тропического рая.

Церемония прошла по местным традициям: Анастасия и Дмитрий нарядились в национальные костюмы, а среди гостей были их дети и мамы.

"Я снова сказала "да"!" – поделилась радостными эмоциями Костенко, опубликовав трогательные кадры с торжества.

Но это не единственное значимое событие в жизни экс-футболиста "Локомотива". В тот же день Дмитрий отпраздновал 38-летие. Анастасия адресовала мужу теплые слова, подчеркнув, что он – самый главный человек в ее жизни.





Недавно сам Тарасов признался, что в профессиональном плане у него не все так гладко. Недавно его команда в Медийной футбольной лиге распалась. В личном блоге он поблагодарил всех, кто был частью этого проекта, отметив, что реальность медиафутбола оказалась сложнее, чем он ожидал.

Кстати, не секрет, что часть мальдивских каникул семья получает по бартеру. По словам Тарасова, они покупают только билеты на самолет, а несколько ночей им подарили.

Еще несколько лет назад, будучи звездой "Локомотива", Тарасов зарабатывал миллионы, но многие его инвестиции оказались провальными. Теперь же футболист ищет новые возможности, а пока наслаждается жизнью в окружении семьи и океана.

Ранее Костенко рассказала о продаже дома, который строил Тарасов с Бузовой.