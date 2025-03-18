Иван Ургант открыл во Франции компанию по производству шоу

Популярный телеведущий Иван Ургант расширяет границы своей деятельности. В Сеть попала информация о том, что он открыл компанию в Париже. В документах, поданных неделю назад, указано, что шоумен займется производством шоу, театральных постановок и концертов.

Адрес, фигурирующий в регистрационных данных, находится в седьмом округе Парижа – одном из самых престижных районов города. Интересно, что в этом же помещении уже числится компания, связанная с арендой недвижимости, которую Ургант с женой открыли еще 10 лет назад. Однако, по словам местных жителей, ведущего там никогда не видели. В документах отмечено, что Иван возражал против раскрытия своих персональных данных.



Напомним, осенью 2023 года Ургант вместе с журналистом Владимиром Познером запустили программу "Путешествия Познера и Урганта", с которой побывали во Франции, Германии и Швейцарии. Недавно Иван также сообщил о планируемом гастрольном туре своего нового шоу "Живой Ургант" в Тель-Авиве и других городах.



Напомним, что популярное телешоу "Вечерний Ургант" выходило в эфир с 2012 года и было приостановлено через десять лет. С тех пор ведущий не раз поднимал тему закрытия программы, намекая, что не собирается уходить из профессии.

Ранее сообщалось, что Андрей Макаревич* собирается перезапустить программу "Смак".

*Признан иностранным агентом на территории РФ.