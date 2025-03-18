Скончалась народная артистка России Нина Токуренова

В возрасте 79 лет скончалась выдающаяся советская и российская актриса Нина Токуренова. Ее сердце остановилось 17 марта в Бурятии, где она прожила большую часть своей жизни. О печальной новости сообщила ее коллега, народная артистка России Лариса Егорова.

Министерство культуры Республики Бурятия выразило глубокие соболезнования в связи с утратой, отметив, что Нина Гармаевна была не только выдающейся актрисой, но и наставником для молодого поколения артистов. Ее жизнелюбие, любовь к искусству и богатый сценический опыт оставили неизгладимый след в истории бурятского искусства. Прощание с артисткой состоится 21 марта в стенах этого театра с 11:00 до 13:00.

Нина Токуренова появилась на свет в 1946 году в Бурятии. Окончив режиссерский факультет Восточно-Сибирского института культуры, она посвятила свою жизнь театру, дебютировав на сцене Бурятского академического театра драмы в 1967 году. За свою почти полувековую карьеру она исполнила свыше 140 ролей.

Помимо актерской деятельности, Токуренова активно работала в качестве режиссера и сценариста. Она создала более 30 театрализованных постановок и гастрольных программ. Ее сольные выступления стали яркими событиями в культурной жизни республики.

В ее фильмографии была лишь одна кинороль – в картине 1969 года "Студентка", Нина Гармаевна отдала свое сердце театру. Она всегда подчеркивала, что считает сцену величайшим искусством, способным раскрывать человеческую доброту и прививать зрителям любовь к жизни.

"Театр – это волшебство, благодаря которому мы становимся людьми", – говорила актриса.

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