Андрей Макаревич* собирается перезапустить программу "Смак"

Андрей Макаревич*, лидер группы "Машина времени", намерен возродить кулинарное шоу "Смак", которое ранее пользовалось популярностью у зрителей. Музыкант уже нашел нового бизнес-партнера, им стал продюсер Павел Судаков, работавший режиссером на первых выпусках проекта в 90-х. Однако детали производства остаются неясными – пока не сообщается, в какой стране планируется съемка и последующий показ программы.

Ранее с Макаревичем* сотрудничал продюсер Николай Билык, владевший 49% бизнеса. Однако после заявления музыканта о намерении организовать концерт на Украине последний принял решение выйти из проекта. Хотя это выступление так и не состоялось, музыканту пришлось искать нового компаньона, чтобы воплотить идею перезапуска "Смака" в жизнь.

Последним ведущим передачи был Иван Ургант, но в 2018 году проект закрыли. Теперь же инициатива по его возрождению вновь привлекла внимание общественности. "Смак" запомнился зрителям как одно из первых кулинарных шоу в России, где гости не только готовили блюда, но и делились историями из своей жизни. Формат передачи позволял знаменитостям раскрыться перед аудиторией с новой стороны, что сделало программу востребованной на протяжении многих лет.

В то же время Андрей Макаревич*, несмотря на переезд за границу, продолжает активно заниматься творческими проектами. Однако его фигура остается противоречивой для российской аудитории. Музыкант не раз высказывался по поводу политических событий, что привело к различным общественным реакциям.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.