Татьяна Буланова: "Я мужа редко вижу, и в этом секрет нашего крепкого брака"

В марте Татьяне Булановой исполнилась 56 лет. А в апреле она будет отмечать 35-летие музыкальной карьеры. Корреспондент женского журнала Клео.ру поговорил с Заслуженной артисткой России.

– Татьяна, ваши родители не имели отношения к искусству. Вы сами работала в юности в библиотеке Военно-морской академии. А могли ли подумать, что когда-то блистать на сцене станете?

– Папа занимал большую должность – служил заместителем начальника факультета вооружения Военно-Морской академии в звании капитана первого ранга. В этой академии я работала в библиотеке, когда не поступила в институт. Там все говорили про меня: "Дочь Ивана Буланова". А потом, когда я стала певицей, уже говорили: "Это папа Тани Булановой" (улыбается). Он очень гордился этим! А мне самой казалось, что судьба будет ко мне благосклонна, что все будет замечательно. Ведь плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А я всегда мечтала быть востребованной артисткой, и именно это произошло в итоге.

– Первый сценический заработок помните?

– Приличную сумму получила за песню "Не плачь" на музыкальном конкурсе "Шлягер-1991". За гран-при тогда полагалась премия, которую мы поделили на всех участников группы "Летний сад", где я начинала петь. И с этих денег купила себе кожаную куртку.





– За три с лишним десятилетия на сцене от того, что на вас постоянно направлены любопытные взгляды и вездесущие камеры, не устали?

– Я обладаю уникальной способностью менять внешность. Когда смою макияж, надену спортивные ботинки и брюки, то совершенно спокойно езжу в общественном транспорте – в троллейбусах, автобусах. Живу в центре Петербурга, знаю, куда какие маршруты идут, и отлично передвигаюсь. Обычно меня никто не узнает. Но если вдруг начинаю говорить по телефону, то, конечно, люди оборачиваются.

– Вашему молодому супругу со звездой, которая постоянно то на гастролях, то на съемках, легко живется?

– А что делать?! Он ведь знал, на ком женился (улыбается). Возможно, в этом секрет нашего крепкого брак – я мужа редко вижу, поэтому все у нас замечательно. Я работаю без продыху. Сейчас в Москве, потом два дня проведу в Петербурге, потом уеду из дома уже до конца марта. Вернусь на день, и снова уеду до 15 апреля. Приезжаю домой поменять вещи в чемодане, словом. В этот раз у меня будет два дня свободные – пойду на плановый осмотр к фониатру и на процедуры к косметологу.





– Что будете там делать?

– Люблю биоревитализацию (подкожное введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты, которые увлажняют кожу, удаляют пигментацию и разглаживают мелкие морщины. – Прим. Ред.). А вот от аппаратных процедур, хотя и люблю их, пока отказалась – после них требуется реабилитационный период, а у меня времени на него нет.

– На модных диетах сидите, чтобы не поправляться и оставаться всегда в одном весе?

– Просто не ем после 16 часов. Даже если прихожу домой поздно вечером после двухчасового концерта, то все равно не ужинаю. К тому же, в силу работы, нахожусь в постоянном движении, это тоже помогает не полнеть. Днем могу позволить себе практически все – я не слежу за калорийностью, но ем небольшими порциями. Никаких перекусов между приемами пищи у меня нет, в сумочке орешки тоже не ношу.